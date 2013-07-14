تقرير تخيلي - إبرا في 3 أندية.. تشيلسي، سيتي أو مدريد

أي ناد من هؤلاء يحتاج خدمات زلاتان إبراهيموفيتش؟ تشيلسي، مانشستر سيتي، أم ريال مدريد؟

التقارير الواردة من فرنسا تؤكد أن زلاتان إبراهيموفيتش طلب الرحيل عن باريس سان جيرمان.

السبب أن سان جيرمان في سبيله للتعاقد مع إديسون كافاني نجم نابولي، والذي يلعب بشكل أو بآخر في مكان إبرا.

إبرا شعر بأنه لن يكون محور خطة سان جيرمان في الموسم المقبل، وأنه قد يعاني مجددا من أزمة تغيير مركزه كما حدث له مع ميسي في برشلونة.

3 أندية طلبت خدمات اللاعب السويدي صاحب الـ30 عاما، تشيلسي في ظل سعيه للتعاقد مع رأس حربة.

ومانشستر سيتي لتعويض كارلوس تيفيز المنتقل إلى يوفنتوس، خاصة في ظل رغبة النادي بيع إدين إدزيكو كذلك.

وريال مدريد في ظل سعيه لضم مهاجم يحمل الفريق بدلا من جونزالو إيجوايين، الذي قد ينتقل إلى أرسنال.

الراتب لازال عائقا في انتقال إبرا إلى ريال مدريد، والسن يدفع تشيلسي للتفكير في حلول أخرى قبل الدخول بقوة في مفاوضات مع السويدي المقدر ثمنه بـ15 مليون يورو وراتبه بـ12 مليون سنويا.

لكن لا دخل لنا بالراتب، فنيا: أي فريق من هؤلاء يحتاج إبرا أكثر.. أم أن وجوده في سان جيرمان سيكون الخيار الأنسب للسويدي؟ شارك برأيك.