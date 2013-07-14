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السفيرة عزيزة - السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن
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الأحد 02 أبريل 2017 04:48 مساءً
السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم : العمر لا يقاس بالسن إنما يقاس بما حققه الإنسان من إنجازات
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الأحد 02 أبريل 2017 04:48 مساءً
السفيرة عزيزة - الهروب من الوحدة إلى جمعية تحسين الصحة
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الأحد 02 أبريل 2017 04:48 مساءً
افتتاح المكتبة الرقمية بـ"آداب عين شمس" - صور
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الأحد 02 أبريل 2017 04:45 مساءً
مصرع سائق دهسًا تحت عجلات سيارة أثناء إصلاحه عطلاً بها في الدقهلية
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الأحد 02 أبريل 2017 04:45 مساءً
وصول 10 آلاف طن بوتاجاز لميناء الزيتيات في السويس
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الأحد 02 أبريل 2017 04:45 مساءً
بالصور.. ملكات جمال العالم للبيئة من الإسكندرية: مصر آمنة بشكل كاف
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الأحد 02 أبريل 2017 04:45 مساءً
نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة
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الأحد 02 أبريل 2017 04:36 مساءً
نقل عاملة للمستشفى بعد إضرابها عن الطعام في مصنع بـ«العاشر»
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الأحد 02 أبريل 2017 04:36 مساءً
فتنة «الهيئات القضائية».. 7 سيناريوهات لحل أزمة البرلمان مع القضاة
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الأحد 02 أبريل 2017 04:36 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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مصر , أمريكا و إسرائيل من سيفوز
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الأحد 14 يوليو 2013 06:38 صباحاً
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مصر , أمريكا و إسرائيل من سيفوز
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بديع النصاري
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