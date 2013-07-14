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الحلقة الثالثة من مسلسل "بدون ذكر أسماء": عاطف وأبوه يرفضون زواج نوارة من معتمد

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الحلقة الثالثة من مسلسل "بدون ذكر أسماء": عاطف وأبوه يرفضون زواج نوارة من معتمد الحلقة الثالثة من مسلسل "بدون ذكر أسماء": عاطف وأبوه يرفضون زواج نوارة من معتمد

كتب : شاهيستا شريف منذ 4 دقائق

تبدأ أحداث الحلقة "الثالثة" من مسلسل "بدون ذكر أسماء" بـ "سطوحي" وابنه وهم يذهبان لأخذ القطار لمقابلة اللواء مجدي، وعند مقابلته يتكلم معهم عن صفقة لشراء ١٠ آلاف حمار بصفة أن سطوحي خبير بأمور الحمير.

أما رجب فيأخذ أصدقاءه الشباب و"يعلقون" الشاب الذي عاكس نوارة أخت عاطف، ويعترف أن معتمد هو الذي قال له أن يفعل ذلك، ثم يذهب معتمد والشيخ يتأسفون على ما فعله ويتقدم لخطبتها، ولكن عاطف يوبخه ويرفض طلبه.

يشكر عاطف رجب على رد اعتباره وسط الحارة، فيرد عليه رجب ويقول أن هذا لا يكفي رد جميله عندما قابلة لأول مرة في الشارع، وقدم له عاطف وقتها الطعام وسمح له بالنوم عند عربة الحلويات في الوقت الذي لم يعطه أحد أي انتباه.

تقابل "مبسوطة" الفنانة نعناعة في إشارة المرور وتبيع لها الفل، تستلطفها نعناعة وتتفائل بها وتتطلب من سائقها الخاص أن يشتري منها الفل كلما يراها.

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