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"تمرد" تقيم إفطاراً جماعياً لـ"لم الشمل" بخليج نعمة بمشاركة القوى السياسية

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"تمرد" تقيم إفطاراً جماعياً لـ"لم الشمل" بخليج نعمة بمشاركة القوى السياسية "تمرد" تقيم إفطاراً جماعياً لـ"لم الشمل" بخليج نعمة بمشاركة القوى السياسية

أقامت حملة " تمرد" بشرم الشيخ، اليوم السبت، إفطاراً جماعياً لـ"لم الشمل" بخليج نعمة بمشاركة جميع القوى السياسية وأحزاب: "الدستور والمصريين الأحرار والوفد والمؤتمر ومصر القوية".

وشارك فى الإفطار نحو 300 شخص من رجال الأعمال والقوى السياسية والبدو والعاملين بالسياحة وبعض السياح من مختلف الجنسيات وبعد الانتهاء من تناول الإفطار أدى الحضور صلاة المغرب، وتناقشت جميع القوى السياسية فى كيفية جذب السياحة لسيناء والدعاية لمصر الثورة بعد 30 يونيو.

وقال أحمد غباشى الناشط السياسى ومنسق حملة تمرد بشرم الشيخ إنه سوف يتم تنظيم إفطار لـ"لم الشمل" أسبوعياً خلال شهر رمضان بخليج نعمة، وذلك من أجل الدعوة لأهداف ثورة 30 يونيو، التى استكملت ثورة 25 يناير.
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