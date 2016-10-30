القبض على مسجل خطر.. والتموين تضبط 4 من مروجى السلع مجهولة المصدر بالمنوفية

>المنوفية - محمد فتحى - محمود شاكر
أطلقت مديرية أمن المنوفية، بالتنسيق مع مديرية التموين، وقسم مباحث التموين حملات مكبرة للقضاء على مروجى السلع الغذائية مجهولة المصدر، قبل ترويجها بمركزى الباجور وأشمون.
تلقى اللواء خالد أبو الفتوح، مدير أمن المنوفية، إخطارا من رئيس مباحث التموين يفيد بالقبض على "ح. م. ح" مسئول عن شركة سلع غذائية بدائرة المركز، وتم ضبط 4 أطنان ملح طعام و480 لتر خل مجهولة المصدر، تم التحفظ عليها وتحرير المحضر رقم 17323 جنح مركز الباجور.
كما تم القبض على "خ. ع. م" مسئول عن محل سلع غذائية بدائرة المركز، وتم ضبط 360 كيلوجرام مكرونة، و45 كيلوجرام سمن مجهولة المصدر، تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر رقم 17325جنح مركز الباجور. وتم القبض على "ع. ج. ع" مسئول عن مخبز سياحى بدائرة المركز، وتم ضبط 2.500 طن دقيق فاخر استخراج 72% مجهولة المصدر، تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر رقم 38016 جنح مركز أشمون.
كما تم القبض على "ز. ا. م.ن" مسئول عن مخبز أفرنجى بدائرة مركز أشمون، وتم ضبط 1 طن دقيق فاخر استخراج 72% مجهولة المصدر، تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر رقم رقم 38017 جنح مركز أشمون.
وفى سياق آخر، تمكنت مباحث مركز شبين الكوم بالمنوفية من ضبط مسجل خطر سرقات أثناء ممارسته فعل فاضح على بحر سيف داخل سيارة. تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
تلقى اللواء خالد أبو الفتوح، مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد محمد عبد الصمد رئيس مباحث مركز شبين الكوم، والنقيب مصطفى داود معاون المباحث، يفيد من ضبط السيد م 40 عاما، مقيم منوف، مسجل شقى خطر سرقات عامة وسبق اتهامه فى 25 قضية سرقات، أثناء ممارسته فعل فاضح داخل سيارة فى الطريق العام، على بحر سيف مع سيدة تدعى أحلام .ر 30 عاما ربة منزل، مقيم منوف، وضبط بحوزة المتهم سلاح نارى فرد خرطوش. تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
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