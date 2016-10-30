القبض على مسجل خطر.. والتموين تضبط 4 من مروجى السلع مجهولة المصدر بالمنوفية

أطلقت مديرية أمن المنوفية، بالتنسيق مع مديرية التموين، وقسم مباحث التموين حملات مكبرة للقضاء على مروجى السلع الغذائية مجهولة المصدر، قبل ترويجها بمركزى الباجور وأشمون.

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح، مدير أمن المنوفية، إخطارا من رئيس مباحث التموين يفيد بالقبض على "ح. م. ح" مسئول عن شركة سلع غذائية بدائرة المركز، وتم ضبط 4 أطنان ملح طعام و480 لتر خل مجهولة المصدر، تم التحفظ عليها وتحرير المحضر رقم 17323 جنح مركز الباجور.

كما تم القبض على "خ. ع. م" مسئول عن محل سلع غذائية بدائرة المركز، وتم ضبط 360 كيلوجرام مكرونة، و45 كيلوجرام سمن مجهولة المصدر، تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر رقم 17325جنح مركز الباجور. وتم القبض على "ع. ج. ع" مسئول عن مخبز سياحى بدائرة المركز، وتم ضبط 2.500 طن دقيق فاخر استخراج 72% مجهولة المصدر، تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر رقم 38016 جنح مركز أشمون.

كما تم القبض على "ز. ا. م.ن" مسئول عن مخبز أفرنجى بدائرة مركز أشمون، وتم ضبط 1 طن دقيق فاخر استخراج 72% مجهولة المصدر، تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر رقم رقم 38017 جنح مركز أشمون.