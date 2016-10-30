ديبيكا بادكون نجمة بوليود الأنيقة

تتميز النجمة ديبيكا بادكون عن غيرها من نجمات بوليود بأسلوبها العصري في اختيار أزيائها، فأسلوبها عصري وأنيق، تختار من خلاله تصاميم تتناسب مع شكلها وتواكب أحدث صيحات الموضة العالمية.

في المناسبات الرسمية تتألق ديبيكا بفساتين ذات تصاميم فاخرة ودراماتيكية من كبرى دور الأزياء العالمية وأحيانا تختار الساري الهندي التقليدي في إطلالاتها على السجادة الحمراء.

في المناسبات غير الرسمية لا تتردد ديبيكا في اختيار الملابس البسيطة والبعيدة عن التعقيد مثل التنانير والقمصان القطنية الواسعة. أما في حياتها اليومية فهي تفضل التصاميم الشبابية البعيدة عن التكلف مثل الجينزات الممزقة والسراويل الواسعة والأحذية الرياضي،وهذا ما يجعلها تتميز بأسلوبها عن الكثير من النجمات.

تعد ديبيكا من النجمات التي تملك جرأة في اختيار الألوان، فقد تألقت بألوان قوية وجريئة، تحمل طابعاً أنثوياً.

هل تعتقدين أن ديبيكا كابون لها أسلوب مميز في انتقاء أزيائها؟ شاهدي الصور المرفقة أعلاه وشاركينا رأيك.