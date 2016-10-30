جمال بيرين سات وتوبا بويوكستون والنجمات التركيات غير كامل وهذه عيوبهنّ

لا توجد امرأة صاحبة جمال مثالي وكامل على وجه الكرة الأرضية، لكل امرأة شيء ما يحول بينها وبين الوصول للكمال الجمالي الذي تحبه وتطمح إليه، وتسعى له عبر الماكياج وعمليات التجميل، ونجمات تركيا أيضاً جمالهنّ ليس كاملاً على غرار باقي نساء العالم.

«سيدتي التركية» رصدت لكم الممثلات التركيات اللواتي لسن كاملات تماماً إلا أن هذا لم ينتقص من القدر الكبير الذي يتمتعن به من حب وشعبية الملايين لهنّ حول العالم:

بيرين سات غير سعيدة بأسنانها المنفصلة

بيرين سات ممثلة جميلة وناجحة رغم قيامها ببطولة عملين جيدين إلا أنها لم تصعد لقمة الصف الأول في تركيا إلا بعد أدائها دور الزوجة الخائنة بهتار (سمر) في المسلسل الاجتماعي الرومانسي «العشق الممنوع» إلى جانب كيفانش تاتليتوغ، وجمال أدائها الدافىء وأنوثتها لم يدعا أحداً يعرف أو يكتشف عيبها الجمالي الوحيد رغم أنه ظاهر بوضوح، فبيرين سات منذ صغرها كانت غير سعيدة كثيراً بأسنانها الأمامية المنفصلة غير المتصلة وغير الملتصقة ببعضها بعضاً. إلا أن أسنانها لم تحول بينها وبين أن تعتلي قمة النساء الأكثر جمالاً وإثارة في تركيا بكافة استفتاءات الوسائل الإعلامية والقنوات التركية الأكثر مشاهدة وشعبية.

أزرا أكين تعاني من حول في العينين

أزرا أكين الممثلة وحبيبة كيفانش تاتليتوغ لأكثر من 13 عاماً أزرا أكين الشهيرة بأيلول والتي فازت بلقب ملكة جمال الكون تعاني من عيب خلقي لا يلحظه أحد بسهولة ألا وهو وجود حول صغير بعينيها يجعل جمالها ليس كاملاً رغم فوزها بأهم لقب جمالي تحلم به ملايين الفتيات في العالم.

إبرو عقيل تخفي وحمة في كف يدها بالماكياج

إبرو عقيل ممثلة تركية مشهورة وإحدى أجمل النساء في تركيا بطلة «سحر جوليا» الذي أدت فيه دور خطيبة بطله كينان إيجي، لديها منذ الطفولة وحمة كبيرة غامقة اللون على كف يدها اليسرى لا تحبها كثيراً، وتحاول إخفاءها دوماً أو التقليل من حدتها بطبقة كثيفة من الماكياج.

ولم يعرف معجبوها في بداية انطلاقتها أنها وحمة خلقية بل كانوا يظنون أنها وشم اختارته ووضعته إبرو لنفسها.

أكياس دهنية أسفل العينين عيب سنيم كوبال الوحيد

سنيم كوبال الشهيرة بنور بطلة «أسرار البنات» ممثلة تركية شقراء جميلة عانت من قصص حب فاشلة عديدة مع لاعب كرة القدم التركي أردا توران والممثل إبراهيم تشيليكول قبل وقوعها في حب أشهر وأوسم نجوم تركيا كينان أميرزالي أوغلو الذي تزوجته فحسدتها ملايين الفتيات على زواجها به، وليس لدى سنيم كوبال سوى عيب وحيد يتمثل بوجود أكياس دهنية صغيرة أسفل عينيها، تنجح بإخفائها دائماً بلمسات ماكياج خاصة لا تظهرها في صور مصوري الباباراتزي الذين يطاردونها وزوجها دائماً في كافة تحركاتهما العامة والخاصة في تركيا.

أمينة صندل لديها جفون مرتخية ومنخفضة للأسفل

أمينة صندل الشهيرة بـ ليلى بطلة الموسم الأول من المسلسل الرومانسي «ليلى» وحبيبة الممثل الوسيم تولغاهان سايشمان الشهير بجلنار، مغنية وممثلة جميلة الشكل والقوام، وتعد من أكثر نساء تركيا أنوثة على الشاشة درامياً وغنائياً لم يلحظ الملايين من معجبيها عيبها الجمالي الصغير، فهي تعاني منذ سنوات من حالة ارتخاء وانخفاض جفون عينيها للأسفل.

ناز ألماز تملك أنامل أصابع يدين قصيرة

ناز ألماز الشهيرة بحزيران ممثلة اشتهرت بأعمال درامية عديدة من أبرزها «ليلة من حزيران» مع المغني والممثل أوزجان دنيز، و«فالنتينا» مع أونور تونا، جمالها له سحر خاص ساطع على الشاشة لكنها لا تتمتع بجمال أنثوي كامل لأن أنامل أصابعها قصيرة بصورة ملفتة. وتعاني من بعض البثرات على بشرة وجهها.

القاسم المشترك بين هازال كايا وأوزغي غوريل

تشترك الممثلة الشابة هازال كايا الشهيرة بنهال بطلة «العشق الممنوع» ومنافسة بيرين سات على قلب مهند الملقبة بالعملاقة الصغيرة من فانزها مع الممثلة الجميلة أوزغي غوريل الشهيرة بفتون بطلة «موسم الكرز» بعيب جمالي واحد، وهو قامتهما القصيرة، فكلتاهما قصيرتان، إذ يصل طول هازال كايا إلى 158 سم، ويصل طول أوزغي غوريل إلى 169سم، ورغم أن أوزغي أطول من هازال بـ 11 سم، إلا أنها تعد قصيرة مقارنة بالممثلات الأخريات خاصةً: ساريناي ساريكايا وتوبا بويوكستون وأمينة صندل وعشرات غيرهنّ، ما يجعل فرص اختيارهما للأعمال الدرامية المناسبة لهما محفوفة بالمخاطر لعدم توافر الطول الفارع الضروري لإبراز جمالهما الأنثوي، وهذا يحد من نجاحهما التلفزيوني باستثناء الأعمال الرومانسية أو الكوميدية مع نجوم مناسبين لطولهما ولشكلهما الطفولي الذي يزيد من مسألة تقديمهما أعمالاً رومانسية صعوبة، ولا بد أن تجمعهما بشركائهما الممثلين الرجال، كيمياء فنية عالية مثلما كان الأمر بين أوزغي غوريل وسيركان تشاي أوغلو في «موسم الكرز» الذي تعرض قناة mbc4 موسمه الثاني بنجاح في العالم العربي، وهازال كايا وشاتاي أولوسوي اللذين نجحا معاً كثنائي رومانسي في مسلسلهما «فريحة» الذي يعرض موسمه الثاني بنجاح في العالم العربي ويعاد عرضه مراراً دون ملل.

ويحرص كثير من المخرجين على جعل هازال كايا تقف على طاولة خاصة صغيرة عند التصوير لإخفاء فارق الطول بينها وبين شريكها بالبطولة، وتم ذلك في مسلسليها السابقين «العشق الممنوع» مع كيفانش تاتليتوغ، و«فريحة» في بعض المشاهد القليلة مع شاتاي أولوسوي، واضطرت أوزغي غوريل أيضاً في أول بطولاتها الدرامية في «موسم الكرز» إلى ارتداء كعب عال طوال التصوير لأن شريكها ببطولته الممثل والتوب موديل سيركان تشاي أوغلو أطول منها كثيراً.

أما في الحياة الخاصة فإن هازال كايا وأوزغي غوريل حريصتان على ارتداء الكعب العالي في كافة أوقات الليل والنهار.

فهرية أفجين لديها إعوجاج خفيف بأنفها

فهرية أفجين الشهيرة بنجلاء بطلة «الأوراق المتساقطة» الجميلة التي خطفت قلب أوسم نجوم تركيا بوراك أوزجيفيت خلال تصوير مسلسلهما الرومانسي «طائر النمنمة» وتلقب بـ مونيكا بيلوتشي تركيا لشدة الشبه بينهما، ليست كاملة لوجود إعوجاج خفيف في أسفل أنفها يحتاج لتدقيق حتى يكتشف، ورغم هذا العيب الشكلي الصغير تعد من أعلى النجمات التركيات أجراً في الإعلانات والأكثر طلباً لتمتعها بقوام أنثوي ساحر مرغوب من أشهر ماركات مستحضرات التجميل والأزياء.

أسنان توبا بويوكستون الوسطى أكبر من باقي أسنانها الأمامية

توبا بويوكستون الشهيرة بإيلين بطلة «العشق الأسود» الواسعة الشعبية حول العالم بأدوارها الرومانسية أيضاً ليست ذات جمال كامل فهي مثل منافستها على الشاشة بيرين سات لديها مشكلة شكلية في أسنانها، فاثنان من أسنانها الوسطى أكبر من باقي أسنانها الأمامية، وينكشف تفاوت أسنانها بالطول حين تبتسم في لقطاتها الفوتغرافية أو مشاهدها الدرامية في مسلسلاتها الناجحة.

نسليهان أتاغول لديها انتفاخ دهني أسفل عينيها

نسليهان أتاغول دولو الشهيرة بنيهان بطلة «الحب الأعمى» والمراهقة الصغيرة التي لفتت الأنظار إليها في «الأوراق المتساقطة» التي اعتلت قمة الصف الأول بموهبتها وجمالها الياباني الطابع ليست جميلة بالكامل. إذ تعاني هي الأخرى من انتفاخ دهني ملحوظ أسفل عينيها كان وراء انتشار شائعة إجرائها عملية تجميل وخضوعها لحقن بوتوكس لإخفائه، والتزمت نسليهان الصمت تجاه هذه الشائعة لم تنفها أو تؤكدها.

وتخفي نسليهان أتاغول هذا الانتفاخ الدهني ببراعة بالماكياج فلا يظهر كثيراً في صورها الإعلانية أو الصحفية التي تتداولها وسائل الإعلام دائما بكثافة.

أما في السينما والتلفزيون فيتم إخفاؤه بالفوتوشوب عبر الكاميرات الحديثة المفلترة. .

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