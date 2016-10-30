وزارة الصحة تنسق مبادرة "الرائد الجامعى" مع كلية التمريض بجامعة القناة

عقدت الدكتورة وفاء عبدالعظيم الحسينى عميد كلية التمريض بجامعة قناة السويس اجتماعا بالدكتور خالد سليمان المستشار الفنى لنائب وزير الصحة والسكان والمنسق العام لمبادرة الرائد الجامعى، وذلك لتفعيل (مبادرة الرائد الجامعى) الداعمة للاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015/2030، وبالتنسيق والتعاون مع الكلية بترشيح (20 طالبا وطالبة) من الفرقة الثانية والثالثة.

وأشارت الدكتورة وفاء الحسينى إلى أن أهداف المبادرة تمكين طلاب الكلية من تفهم تحديات مجتمعاتهم وتحديد أدوارهم للمساهمة فى التغلب على هذه التحديات بالتعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة المحلية، وتثمين الدور الإيجابى لشباب الجامعات فى تنمية وتحريك المجتمع للارتقاء بالخصائص السكانية عن طريق وتدريب الشباب على التعرف، وتحديد مشكلات مجتمعية الأساسية والمشاركة فى ايجاد آليات مبتكرة للتغلب على التحديات المختلفة.

وأضافت عميد كلية التمريض أن المبادرة تهدف إلى تدريب الطلاب على وسائل وبرامج التوعية السكانية والصحية بالمجموعات التالية من خلال الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وصحة الأسرة والتغذية فى كل المراحل العمرية والوقاية والعلاج من الأمراض المعدية وغير المعدية ومشاركة طلبة الكية فى تقديم التوعية فى جامعتهم وكذلك فى المراكز الإدارية الأكثر احتياجاً فى محافظاتهم بما لا يتعارض مع مهامهم الدراسى والمشاركة فى متابعة تنفيذ الأنشطة التوعوية المختلفة بالمحافظة بالتنسيق مع أفرع المجلس القومى للسكان فى كل محافظة ومدة المبادرة 52 أسبوعا.