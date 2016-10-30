"حياتك أمانة" ندوة للمجلس القومى للمرأة بجامعة القناة

قالت عبير فايز، المسئول الإعلامى للمجلس القومى للمرأة بالإسماعيلية، إن المجلس برئاسة ماجدة النويشى، وبالتعاون مع جامعة قناة السويس، برعاية الدكتور ممدوح غراب، نظم ندوة علمية بمناسبة شهر التوعية ضد مرض سرطان الثدى بمركز التميز الجزئى بعنوان (حياتك أمانة) ودارت الندوة حول التعريف بالمرض وأسبابه وأعراضه وطرق الكشف المبكر والتقليل من نسبة الإصابة أو العلاج المبكر، وذلك من خلال المحاضرات العلمية التى ألقاها الأطباء والمتخصصون فى هذا المرض.

حضر اللقاء ماجدة النويشى مقررة المجلس القومى للمرأة وأعضاء وعضوات المجلس وبحضور عدد من السيدات، حيث دار حوار مفتوح تتضمن العديد من الأسئلة والرد على جميع الاستفسارات.

وأكدت النويشى، أن هناك خطة شاملة أعدها المجلس لتوعية السيدات بجميع الأمراض الشائعة اللاتى يصبن بها السيدات ومنها أورام الثدى وسوف تنظم سلسلة من الندوات العلمية بعدد كبير من المتخصصين بجميع المجالات الطبية على أعلى مستوى من أجل النهوض بصحة وسلامة المرأة.