الفنانة هالة فاخر تتخلي عن حجابها ..تعرف علي التفاصيل ؟

شيماء مصطفى

بالصور :تم مؤخرا تداول صور علي مواقع التواصل الإجتماعي تفيد بأن الفنانة هالة فاخر سوف تتخلي عن حجابها وإليك تفاصيل الخبر؛ الفنانة هالة فاخر ابنة الفنان والنجم الكبير فاخر فاخر وكان اول دور لها مع الفنانة فانت حمامة والفنان الكبير زكي رسام ويشاركهم البطولة والدها الفنان فاخر فاخر والفنانة نجمة ابراهيم ومجموعة كبيرة من الفنانيين العمالقة.

قامت الفنانة هالة فاخر بالعمل في احد البرامج التليفزيونية الشهيرة ولكنها سرعان ما ادركت ان موهبتها تقتدي الوقوف علي خشبة المسرح. وهذا ما قد حدث فسوف اشارك الفنانة هالة فاخر في الموسم الجديد لمسرح مصر والذي يشرف علية الفنان “اشرف عبد الباقي ” وكذلك المنتج والمشرف العام علي الفرقة وقد انضمت الي العمل مع فرقة مسرح مصر الفنانة هالة فاخر وقررت ان تتخلي عن حجابها وتعوضة بالباروكة مثلما فعلت الفنانة صابرين وهو ما استاء منه جمهورها لان الحجاب ليس بالشكليات التي يمكن التخلي عنها لاي سبب ، ولكنها ردت علية بان الباروكة تحل محل الحجاب فهي لن تظهر بشعرها بل ستغطية بالباروكة.

شبكةعيونالإخبارية

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