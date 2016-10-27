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بالفيديو: هذه ألوان الملابس المناسبة لصاحبة البشرة السمراء

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الجمعة 28-10-2016 17:22

بيروت- منال سعادة

تعتبر صاحبة البشرة السمراء الأوفر حظاً في اختيار ألوان الملابس والأزياء إذ أن جميع الألوان تقريباً تناسب بشرتها.
ولكن ان أردنا الغوص في عالم الألوان الملائمة لصاحبة البشرة السمراء فسنبدأ باللون الفضي أو الMetallic وهو من أبرز خطوط موضة هذا العام لذا ننصحك باختياره.
ننتقل إلى الألوان الجريئة كالتوركواز، الأصفر والبرتقالي فهي ألوان منعشة وتلائم البشرة السمراء كونها تعكس رونقاً باهراً على الاطلالة.
أما بالنسبة إلى لون النجمات المفضّل وهو اللون الأحمر فمن الأفضل الابتعاد عنه فقد يمنحك لوناً شاحباً على عكس صاحبة البشرة البيضاء التي يناسبها ويزيدها جاذبية باعتباره لوناً دافئاً.
نتابع مع اللون الأبيض والذي يعتبر من أكثر الألوان المثالية فهو يلعب دوراً أساسياً في تفتيح البشرة ومنحها لمسة من النضارة.
ولن ننسى اللون الأساسي والمحبّب إلى قلوب جميع النساء باختلاف أذواقهنّ كونه "اللون الصديق" الذي يساعدهن في الحصول على مظهر أكثر نحافة وأناقة ألا وهو "اللون الأسود"، ولكن للأسف على صاحبة البشرة السمراء الابتعاد عنه لأنه سيزيد من سمار بشرتها وبالتالي ستحصل على مظهر داكن نوعاً ما.
اكتشفي المزيد من الألوان التي تناسبك أو العكس من خلال الفيديو المرفق

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سيدتي

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