كاتب صحفي: مؤتمر الشباب يُعد بداية حقيقية للتحاور معهم

قال الكاتب الصحفي، محمد الهواري، إن المؤتمر الوطني للشباب المنعقد حاليًا في مدينة شرم الشيخ يُعد خُطوة إيجابية يجب تشجيعها ودعمها، مضيفًا أن المتواجدين في هذا المؤتمر يُمثلون شريحة “كبيرة” من شباب المجتمع.

وأضاف الهواري خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي أحمد بصيلة، أن الشباب المصري بـ حاجة “ماسة” لسماع أصواتهم، وهذا ما حدث في مؤتمر الشباب بـ مدينة شرم الشيخ، الذي يُعد بداية حقيقية للتحاور مع هؤلاء الشباب.

وتابع الهواري أن فكرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بضرورة تخصيص لقاء شهري مع هؤلاء الشباب، تعد خُطوة إيجابية، وبداية على الطريق الصحيح.

وأوضح الهواري أن الإعلام المصري لا يُناقش قضايا الشباب على الإطلاق، لذلك هؤلاء الشباب لجأوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي المتمثلة في “الفايس بوك” و “تويتر”، في الوقت الذي تركوا فيه متابعة الإعلام.

وأشار الهواري إلى أن الشباب بحاجة إلى العمل وتطوير قدراته ومهاراته، بالإضافة إلى توفير فرص تدريبية لهم تؤهلهم لسوق العمل.