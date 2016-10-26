خالد صلاح عن رسائل تهديد تلقاها من "لواء الثورة": لسنا أعز من أبطال سيناء

كشف الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، عن تلقيه رسائل تهديد من مجهولين على الهواتف المحمولة، ومواقع التواصل الاجتماعى، من جماعة إرهابية تطلق على نفسها "لواء الثورة"، قائلاً :"ً دى أعظم موتة.. من لم يمت بالسيف مات بغيره، وكل الحاجات مش بتخضنا ولا بتخوفنا لأننا عارفين إن فيه شرفاء كتير فى سيناء وعلى الحدود ونحن لسنا أعز منهم ولو قتلنا هكذا لصرنا شهداء".

وقال خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر" الذى يذاع على فضائية النهار one، :"هدفنا أن نعيش فى دولة كويسة أو نموت شهداء ولن يتحكم أحد فى أجل أحد.. كلها موتة.. وكفاية دمنا يصحى بلادنا والكلام ده ميخضناش، وهدفنا أن تقف مصر وتنهض".

وحذر الكاتب الصحفى من المجرمين والخونة الذين يعملون مع المخابرات التركية ويستغلون مناخ الحريات لزعزعة الاستقرار، مضيفا :"لا يعنيهم البسطاء لكن هدفهم هدم مصر مقابل الأموال والدولارات".