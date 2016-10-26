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حجز طبيب وطالب بطب الزقازيق بحوزتهما 130 منشورا تحرض على التظاهر ب11\11

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حجز طبيب وطالب بطب الزقازيق بحوزتهما 130 منشورا تحرض على التظاهر ب11\11 حجز طبيب وطالب بطب الزقازيق بحوزتهما 130 منشورا تحرض على التظاهر ب11\11

>كتبت ندى سليم

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار إبراهيم صالح،  المحامى العام الأول،  حجز اثنين من المتورطين في الحشد لتظاهرات 11 نوفمبر المقبل،  لعرضهم صباح باكر الخميس، علي النيابة، وبحوزتهما 130 منشورا يدعو لذلك.

كان تم ضبط كل من "عمر. ع"، 25 عام، طبيب أسنان مقيم بمحافظة قنا، وأحمد.م، 23 عاما، طالب بكلية الطب جامعة الزقازيق،  مقيم بمحافظة الشرقية،  وبحوزة الأول 44 منشور قبل تورزيعه أمس الثلاثاء، بالقرب من محطة السكة الحديد بالمحافظة،  بينما تم ضبط الثاني وبحوزته 90 منشور، تحوي شعارات تحريضية ضد مؤسسات الدولة، وتدعو للتظاهر في دعوات 11 نوفمبر المقبل. 

 


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