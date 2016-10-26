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القبض علي المتهم بقتل تاجر أجهزة كهربائية بالمنيا

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القبض علي المتهم بقتل تاجر أجهزة كهربائية بالمنيا القبض علي المتهم بقتل تاجر أجهزة كهربائية بالمنيا

> المنيا – حسن عبد الغفار

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من كشف ملابسات جريمة مقتل تاجر أجهزة كهربائية والقاء جثته بجوار شريط السكة الحديد.

 

كان اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا تلقي إخطاراً من اللواء محمود عفيفي مدير إدارة البحث الجنائي بورود بلاغ عن  جثة لرجل يتعدى سنه 690 عام وبها عدة طعنات بالصدر والرقبة، وملقاه بجوار شريط سكة حديد شركة السكر المار بمركز ملوى.

 تم تشكيل فريق بحث برئاسه العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، وتبين أن الجثة لتاجر أجهزة كهربائية يدعي "رجب .د ".

وطبقاً للتحريات فإن عامل يدعي "أحمد. ا  26 سنة "عامل متزوج ولديه طفلتين وحالته المادية سيئة تشاجر مع المجنى عليه فقا الأخير بقتله وسرقة الف جنيه وهاتف محمول، وحمله علي تروسكل انابيب البوتاجاز والقى جثته أمام شريط السكة الحديد.

 


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