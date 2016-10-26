حبس 4 أمناء شرطة جدد 4أيام بواقعة هروب سجناء سجن المستقبل بالإسماعيلية

قررت النيابة العامة تحت إشراف المستشار عمرو سامى المحامى العام الأول لمحافظات القناة حبس 4 أمناء شرطة من قوة سجن المستقبل بالإسماعيلية بينهم 3 أمناء من قوة نظام النوبتجية بالسجن وأمين شرطة من قوة المباحث 4 أيام على ذمة التحقيق، فى واقعة هروب مساجين سجن المستقبل فجر الجمعة الماضية.

واستمعت النيابة العامة فى تحقيقاتها إلى أقوال أمناء الشرطة عن قوة تأمين السجن، وما هى طبيعة عمل كل فرد منهم داخل منظومة السجن والأسلحة التى بحوزتهم للتأمين، كما استمعت النيابة إلى طرق معاملة المتهمين داخل السجن وكيفية إدخال الأطعمة والمتعلقات الشخصية إلى المتهمين داخل العنابر والزيارات التى يقوم بها أهالى المتهمين للسجن ومن الجهة الإشرافية التى تقوم على تفتيش وفحص الزيارات والأطعمة والمتعلقات التى تدخل للمتهمين داخل السجن.

وعقب انتهاء التحقيقات وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الإهمال الجسيم فى أداء وظائفهم، ما ترتب عليه هروب سجناء من سجن المستقبل بالإسماعيلية فجرًا الجمعة الماضية.

وكان سجن المستقبل قد تعرض فى الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضية لمحاولة هروب جماعى، حيث تمكن 6 مساجين من الهرب بينهم تكفيريين وجنائيين، تم القبض على أحدهم عقب هروبه بمنطقة أبو صوير البلد.

وأصيب شرطى أثناء عملية الهروب، كما توفى مواطن من قرية الواصفية تصادف وجوده أثناء مطاردة الأجهزة الأمنية للهاربين، وأصيب الرائد محمد الحسينى رئيس مباحث مركز أبوصوير بطلق نارى فى الرأس أثناء مطاردة سيارة ربع نقل كان بها مساجين هاربين، واستشهد الضابط متأثرًا بإصابته.