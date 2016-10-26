تأجيل محاكمة «أبو إسماعيل» و17 آخرين في «حصار محكمة مدينة نصر» لـ 12 ديسمبر

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة حازم صلاح أبو إسماعيل، مؤسس حزب الراية السلفي، و17 آخرين، على خلفية اتهامهم بالتحريض على حصار محكمة مدينة نصر، لجلسة 12 ديسمبر.

وجاء قرار التأجيل، لسماع المرافعة، حسبما أفاد مراسلنا.

أسندت النيابة للمتهمين اتهامات الاشتراك بطريق التحريض في حصار محكمة مدينة نصر، وذلك باستعمال القوة والتهديد والعنف مع أعضاء النيابة، ومحاولة منعهم من أداء وظيفتهم، وإجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل القيادي السلفي أحمد عرفة، وبلغوا قصدهم من ذلك بإصدار قرار إخلاء سبيله في 19 ديسمبر 2012.