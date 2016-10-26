أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - دار " بسمة " لإيواء المشردين من الشوارع -
السفيرة عزيزة - افتتاح المتحف الإسلامي مساءً للجمهور كل سبت -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الثلاثاء 11-4-2017 -
السفيرة عزيزة - جاسمين طه: الحادث الإرهابي الهدف منه التفرقة بين الشعب المصري" ربنا يحفظ شعب مصر" -
رئيس الوزراء: قانون الطوارئ يستهدف أعداء الوطن الآثمين -
تاس: روسيا تبدأ تسليم طائرات «ميج 29» لمصر خلال العام الحالي -
هل تحل منظومة الدفع الإلكتروني مشكلات الاقتصاد المصري؟ -
مكرم محمد: هدف «الأعلى للصحافة» الإصلاح.. وانتظروا قرارات صعبة -
البنك المركزي يرفع سعر الدولار 3 قروش -
مسئول بالحجر الزراعي: وجود حشرة ميتة لا يعني أن الشحنة كلها فاسدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

تأجيل محاكمة «أبو إسماعيل» و17 آخرين في «حصار محكمة مدينة نصر» لـ 12 ديسمبر

Google+ Print
تأجيل محاكمة «أبو إسماعيل» و17 آخرين في «حصار محكمة مدينة نصر» لـ 12 ديسمبر تأجيل محاكمة «أبو إسماعيل» و17 آخرين في «حصار محكمة مدينة نصر» لـ 12 ديسمبر

26 أكتوبر 2016 | 12:52 مساءً

القيادي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل – أرشيفية

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة حازم صلاح أبو إسماعيل، مؤسس حزب الراية السلفي، و17 آخرين، على خلفية اتهامهم بالتحريض على حصار محكمة مدينة نصر، لجلسة 12 ديسمبر.

وجاء قرار التأجيل، لسماع المرافعة، حسبما أفاد مراسلنا.

أسندت النيابة للمتهمين اتهامات الاشتراك بطريق التحريض في حصار محكمة مدينة نصر، وذلك باستعمال القوة والتهديد والعنف مع أعضاء النيابة، ومحاولة منعهم من أداء وظيفتهم، وإجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل القيادي السلفي أحمد عرفة، وبلغوا قصدهم من ذلك بإصدار قرار إخلاء سبيله في 19 ديسمبر 2012.

2016-10-26

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا