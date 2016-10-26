تجديد حبس مدير الإسكان بحى عابدين ١٥ يوما لاتهامه بالرشوة

جدد القاضى الجزئى بمحكمة جنوب القاهرة، حبس مدير حى الإسكان بعابدين، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالرشوة.

كانت نيابة الأموال العامة بوسط القاهرة، برئاسة المستشار سمير حسن المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، قد قررت في وقت سابق، حبس مدير حى الإسكان بعابدين ٤ أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بطلب رشوة مالية مقابل السماح لصاحب عقار بالبناء بالمخالفة للقانون ودون تحرير محضر.

كما أمرت النيابة باستدعاء قوة ضبط مدير الحى تمهيدًا للاستماع لأقوالهم، وتفريغ تسجيلات الرقابة الإدارية، وواجهت النيابة خلال التحقيقات مدير حى الإسكان بمحافظة القاهرة بتحريات الرقابة الإدارية، والتى تثبت طلبه وتلقيه رشوة مالية بلغت 20 ألف جنيه.