طارق الخولى لـ"السيسى": "الشباب تايهين يا ريس" ومحتاجين مشاركة سياسية

وجه النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب، حديثه للرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن مشاركة الشباب فى الحياة السياسية، خلال مناقشة بندوة "العلاقة بين ملف الحريات العامة والمشاركة السياسية، قائلا "الشباب لهم عذرهم.. وكثير من الشباب المهتم بالعمل السياسى تايهين يا ريس ومش عارفين يقدروا يلاقوا قنوات شرعية يعبروا من خلالها عن رأيهم".

وأعرب "الخولى" عن أمنيته فى أن يحصل على وعد من الرئيس السيسى بأن يتم إجراء حوار بين الشباب، للبحث عن وضع تنظيمات سياسية تستطيع أن تعبر عن التيارات السياسة المختلفة حتى تنتهى حالة "التيه" التى يشعر بها كثيرا من الشباب المستقل.

وعن وضع قانون التظاهر، قال "الخولى" إن قانون التظاهر خرج لأن جماعة الإخوان بعد ثورة 30 يونيو خططوا لإرهاق الدولة اقتصادياً وإحباط ثورة 30 يونيو، موضحا أن القانون خرج فى مرحلة استثنائية ولم يكن المقصود به أن يعترض شباب الذى يعبر عن رأيه.

وتابع: "هذا القانون لابد أن يعدل وفق 3 معايير، الأول الحق فى التظاهر الذى ينص عليه الدستور، والثانى الحفاظ على الأمن القومى المصرى، والثالث الحفاظ على استقرار نسبى ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد".

وأفاد طارق الخولى، بأنه تقدم وفق هذه المعايير باقتراح بقانون فى مجلس النواب لتعديل قانون التظاهر، قائلا "هذه مسئولية عليا ولكن لآبد أن نحافظ على بلدنا ولا نتعرض لها".