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غدًا.. حنان ماضي تطرح كليب «حنين لماضي»

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غدًا.. حنان ماضي تطرح كليب «حنين لماضي» غدًا.. حنان ماضي تطرح كليب «حنين لماضي»

حنان ماضي

أعلنت الفنانة حنان ماضي، عن طرح كليب أغنيتها الجديدة “حنين لماضي” التي تعود من خلالها للساحة الغنائية بعد غياب دام سنوات، غدًا الخميس، على قناة “موسيقي TV ” على موقع “يوتيوب”، وعدد من الفضائيات الغنائية.

“حنين لماضي” كلمات وألحان على يوسف، توزيع أحمد محمود، مكس وماستر ماهر صلاح، وتم تصويرها تحت إدارة المخرج محمد لطفي على مدى يومين داخل أحد استديوهات الصوت بالمعادي، والكليب من إنتاج شركة “موسيقي نت ورك” التي اطلقها المنتج ريتشارد الحاج.

يذكر أن حنان ماضي أثرت الغناء المصري بعدة ألبومات غنائية منها “ليلة عشق، وشباك قديم وإحساس وشباك قدي”، ومن أشهر أغانيها “شدي الضفاير”، “حاولت أعيش” و”عصفور في ليلة ” و”كان وكان”.

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