حركة الشباب تسيطر على بلدة صومالية تحت سيطرة القوات الإثيوبية

قال سكان وحركة الشباب الإسلامية الصومالية المتشددة إن الحركة سيطرت اليوم الأربعاء على بلدة في جنوب الصومال بعدما تخلت عنها قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي (أميصوم) .

واشتبكت قوات إثيوبية تابعة لأميصوم وجنود صوماليون مع مسلحي حركة الشباب مرارا هذا العام من أجل السيطرة على منطقة تييجلو. وعندما سيطرت عليها القوات سعت حركة الشباب جاهدة لعزلها.

وقالت الحركة إنها سيطرت على تييجلو القريبة من الحدود مع إثيوبيا بعدما تحركت القوات الإثيوبية والصومالية إلى هدور عاصمة إقليم باكول.

ولتييجلو أهمية بسبب أنها تربط باكول بمنطقة هيران حيث سيطرت حركة الشباب على ثلاث بلدات هذا الشهر.

وقال محمد نور وهو أحد سكان تييجلو المسنين لرويترز "الآن نرى مئات من مقاتلي الشباب وعلم الحركة يرفرف في وسط البلدة. وغادرت القوات الإثيوبية والصومالية أمس وخلال الليلة الماضية."

وأكد عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية في حركة الشباب سيطرة الحركة على البلدة.

وقال "دخلنا منطقة تييجلو في الدقيقة التي غادرت فيها القوات الإثيوبية هذا الصباح. ونحن الآن نسيطر عليها تماما."