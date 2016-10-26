سعر الذهب اليوم في مصر، حيث واصلت أسعار المعدن النفيس ارتفاعها المتكرر، وصعودها التدريجي الغير محكوم بأي شيء، حيث ارتفعت أسعار المعدن الأصفر 2 جنيه في محلات الصاغة المصرية، ووصل الجرام الواحد لعيار 24 إلى 624 جنيه، بينما ارتفاع عيار 21 أيضا ليصل إلى 547 جنيه، أما الجنيه الذهب فقد واصل أيضا ارتفاعاته ليصل إلى 4376 جنيه في بداية تعاملات اليوم.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 26/10/2016

1 عيار 18 478 جنيه

2 عيار 21 556 جنيه

3 عيار 24 633 جنيه

4 الجنيه الذهب 4448 جنيه

5 أوقية الذهب 1270 دولار

شبكةعيونالإخبارية

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