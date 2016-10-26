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طقس اليوم معتدل شمالا مائل للحرارة جنوبا.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة

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طقس اليوم معتدل شمالا مائل للحرارة جنوبا.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة طقس اليوم معتدل شمالا مائل للحرارة جنوبا.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة

>كتب محمد محسوب

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، تكاثر السحب الممطرة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومناطق متفرقة من سيناء وجنوب البلاد وتكون غزيرة على سلاسل جبال البحر الأحمر.

 

 والطقس معتدل على شمال البلاد مائل للحرارة جنوبا نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، أما عن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح على البحرين المتوسط والأحمر تكون شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

 

الصغرى العظمى

 

القاهرة 21 28

 

الإسكندرية 22 27

 

مطروح 20 26

 

بورسعيد 23 26

 

دمياط 23 26

 

بلطيم 21 28

 

الإسماعيلية 20 28

 

السويس 20 29

 

العريش 16 28

 

نخل 13 26

 

طابا 14 28

 

الطور 19 28

 

مرسى علم 20 30

 

الغردقة 21 29

 

شرم الشيخ 23 29

 

رفح 15 27

 

كاترين 11 23

 

سيوة 19 28

 

المنيا 20 30

 

الفيوم 20 29

 

رأس سدر 19 29

 

أبوسمبل 21 27

 

وسط الدلتا 21 28

 

أسيوط 18 31

 

سوهاج 19 32

 

الأقصر 19 33

 

أسوان 22 34

 

شلاتين 23 30

 

حلايب 24 28

 

الوادى الجديد 21 31

 

قنا 19 31

 

نويبع 23 27

 

السلوم 19 25

 

 

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

 

الصغرى العظمى

 

مكة المكرمة 27 39

 

المدينة 24 36

 

الرياض 20 33

 

المنامة 26 30

 

أبوظبى 24 36

 

الدوحة 25 31

 

الكويت 20 36

 

دمشق 11 29

 

بيروت 22 28

 

عمان 16 28

 

القدس 16 25

 

غزة 20 29

 

بغداد 18 34

 

مسقط 26 33

 

صنعاء 8 24

 

الخرطوم 27 38

 

طرابلس 18 31

 

تونس 20 32

 

الجزائر 20 33

 

الرباط 19 30

 

نواكشوط 20 30

 

 

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

 

الصغرى العظمى

 

أنقرة 1 15

 

اسطنبول 12 16

 

اسلام اباد 16 30

 

نيودلهى 20 33

 

جاكرتا 24 31

 

بكين 10 14

 

كوالامبور 24 31

 

طوكيو 16 25

 

أثينا 15 23

 

روما 18 24

 

باريس 6 15

 

مدريد 11 25

 

برلين 5 9

 

لندن 10 16

 

مونتريال 1- 4

 

موسكو 1- 2

 

نيويورك 5 11

 

واشنطن 7 14

 


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