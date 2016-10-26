دراسة: تناول الحبوب الكاملة يحسن ضغط الدم

أكدت دراسة حديثة أن تناول الكربوهيدات غير المكررة خاصة الموجودة فى الحبوب الكاملة تقى الإنسان من أمراض القلب والسكتة الدماغية وتعمل على تحسين ضغط الدم.

وحسب موقع "realsimple" فإن هناك دراسة حديثة نشرت عن مجلة التغذية الأمريكية تؤكد أن 33 شخصًا خضعوا لدراسة بعد تناول أنواع الحبوب الكاملة لمدة 4 أسابيع وأثبتت الدراسة أن حالتهم الصحية تحولت نحو المسار الأفضل.

الحبوب الكاملة وزيادة الوزن:

أثبتت الدراسة أن الذين خضعوا للبحث زادت لديهم عملية الأيض على مدار اليوم، كما أن الغدد الصماء أصبحت تعمل بكفاءة عالية مما تسبب فى التقليل من نسبة زيادة الوزن، وعند الاستمرار فى تناول الحبوب سيكون لديهم فرصة جيدة للوصول إلى الوزن المثالى.

الحبوب الكاملة وضغط الدم:

كما أن التحاليل والمؤشرات سجلت أفضل مستوى لنسبة الكولسترول فى الدم وعمل منتظم للقلب والأوعية الدموية، وأكد الباحثون أن الأفراد الذين يعتمدون على الحبوب الكاملة فى نظامهم الغذائى سوف يكونون أقل عرضة للأمراض بنسبة أقل 3 مرات من غيرهم مما يتناولون أطعمة من الحبوب المقشورة أو الكربوهيدات المكررة.