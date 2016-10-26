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حمدان بن راشد يستقبل قنصل عام سيريلانكا

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حمدان بن راشد يستقبل قنصل عام سيريلانكا حمدان بن راشد يستقبل قنصل عام سيريلانكا

استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية في ديوان صاحب السمو حاكم دبي قبل ظهر أمس تشاريتا ياتوغودا قنصل عام سيريلانكا الجديد في دبي الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام منصبه الجديد في الدولة. ورحب سموه بالقنصل السيلاني متمنياً له النجاح في أداء مهمته بما يخدم العلاقات التجارية والثقافية والسياحية بين دولة الإمارات وجمهورية سيريلانكا.

حضر المقابلة معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي ونائبه أحمد بن حميدان وعدد من المسؤولين في دائرة التشريفات والضيافة في دبي.

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