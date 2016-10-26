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انقطاع المياه عن مدنية طور سيناء اليوم لأعمال غسيل وتطهير الخزانات

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انقطاع المياه عن مدنية طور سيناء اليوم لأعمال غسيل وتطهير الخزانات انقطاع المياه عن مدنية طور سيناء اليوم لأعمال غسيل وتطهير الخزانات

>جنوب سيناء – فايزة مرسال

اعلنت شركة المياه والصرف الصحى بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، انقطاع المياه عن مدنية طور سيناء نظر لقيام الشركة لأعمال غسيل وتطهير الخزانات فى المحطة الرئسية بالمدنية.

 

ومن جهته، قال محمد منصور عليوة، مدير مركز العمليات بالشركة بمنطقة طور سيناء، لـ"اليوم السابع"، إن انقطاع المياه خلال الفترة المسائية من يومى الأربعاء والخميس، على جميع المناطق المدنية، عدا منطقة توشكى، مشيرًا إلى أنه فى المقابل سيتم انقطاع المياه يوم الأحد الموافق 30 أكتوبر الجارى عن منطقة توشكى بالكامل فقط.

 

وناشد المواطنين وأصحاب المخابز ترشيد استهلاك المياه كاجراء احترازى وتدبير احتياجاتهم من المياه لحين عودتها فى الصباح الباكر.

 


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