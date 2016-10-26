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وكيل تعليم الإسكندرية: بروتوكول تعاون مع التموين لوصول السكر لمستحقيه

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وكيل تعليم الإسكندرية: بروتوكول تعاون مع التموين لوصول السكر لمستحقيه وكيل تعليم الإسكندرية: بروتوكول تعاون مع التموين لوصول السكر لمستحقيه

> الإسكندرية - هناء أبو العز

قال جمعة ذكرى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن بروتوكول تعاون تم بين المنطقة الشمالية ومديرية التربية والتعليم، ومديرية ، للتأكد من وصول السكر المدعم لمستحقيه من أبناء وزارة التربية والتعليم خاصة وأن كل أسرة لديها طالب فى المدرسة.

وقال جمعة فى تصريحات خاصة: نرجو أن يصل صوتنا لجميع المسئولين حتى يكون هناك رادعا للمحتكرين والذين يلعبون بأرزاق هذا الشعب، مشيراً إلى أن بروتوكول التعاون المتبع الآن يؤكد استرجاع حقوق الشعب التى سلبها التجار الجشعون.

وأشار ذكرى إلى قيامه بتنظيم أنشطة وبرامج لتوعية الطلاب وأولياء الأمور بضرورة عدم تخزين السلع الغذائية لأن ذلك يتسبب فى ارتفاع سعرها.

 

 


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