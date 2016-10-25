50 مليون جنيه لإنشاء مشروعات خدمية بالدقهلية

قرر حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء إدراج 50 مليون جنيه للعام المالي الجاري وإدراج المتبقى من الاعتماد ضمن خطة الهيئة للعام المالى 2016/2017 لتوسعة محطة مياه جمصة فى إطار متابعة أعمال المرافق (كهرباء – مياه - صرف صحي) لمشروع الاسكان الاجتماعى لعدد ٣٠٧٢وحدة سكنية بجمصة، وتم توقيع بروتوكول بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ الأعمال على أن ينتهى التنفيذ خلال ١٨ شهر.



> كما قرر إمام توفير إعتماد مالى بقيمة 30 مليون جنيه لأعمال التغذية الكهربائية والإنارة وعدادات الوحدات السكنية ونقل وتعديل الكابلات الكهربائية الخاصة بكل من (السجن- محطة المياه).



> وكلف المحافظ شركة كهرباء شمال الدلتا، بتقديم برنامج زمني محدد للتنفيذ وتكليف الوحدة المحلية لمدينة جمصة بإنهاء كافة التصاريح اللازمة لتنفيذ أعمال الحفر، وإلزام جهاز تنفيذ الساحل الشمالي بسداد قيمة رد الشىء لأصله لصالح الوحدة المحلية لمدينة جمصة.



> جاءت قرارات محافظ الدقهلية، بعد عرض المهندسة سلوى جابر مدير إدارة متابعة المشروعات، للمذكرة الخاصة بشأن تلك الأعمال.

وأكد إمام أن مشروعات الإسكان تأتى فى مقدمة أولوياته لتوفير سكن مناسب للمواطنين خاصة محدودى الدخل.