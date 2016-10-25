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خليفة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين حمد سيف الشامسي نائباً عاماً

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خليفة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين حمد سيف الشامسي نائباً عاماً خليفة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين حمد سيف الشامسي نائباً عاماً

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 158 لسنة 2016 بتعيين المستشار الدكتور حمد سيف محمد مسلم الشامسي نائباً عاماً.

كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 157 لسنة 2016 بإحالة المستشار سالم سعيد سالم كبيش النائب العام إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية. ونصت المادة الثانية من المرسومين بأنه على الجهات المعنية، كل في ما يخصه، تنفيذ هذين المرسومين ويعمل بهما من تاريخ صدورهما وينشران في الجريدة الرسمية.

وحصل الدكتور حمد سيف الشامسي على إجازة القانون والشريعة من جامعة الإمارات عام 1998 وفي عام 2004 حصل على درجة الماجستير في القانون الخاص من جمهورية العربية وابتعث لدراسة القانون بالمملكة المتحدة وحصل على درجة الدكتوراه سنة 2011 في قانون الشرق الأوسط كما ترأس الكثير من اللجان القانونية والتشريعية ولديه عضوية العديد منها وغيرها من اللجان الوطنية في الدولة.

وتدرج الشامسي في السلك القضائي والإداري فعمل وكيلاً للنائب العام ثم مديراً لنيابة مرور العين إلى أن بلغ درجة رئيس نيابة ثم صدر قرار وزاري بتعيينه رئيساً لنيابة العاصمة الاتحادية بأبوظبي ثم درجة محام عام ثم تعيينه المحامي العام الأول في عام 2014.

 

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