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غدًا.. إعادة محاكمة 103 متهمين بأحداث مجلس الوزراء

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غدًا.. إعادة محاكمة 103 متهمين بأحداث مجلس الوزراء غدًا.. إعادة محاكمة 103 متهمين بأحداث مجلس الوزراء

محكمة جنايات القاهرة – أرشيفية

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، غدًا الأربعاء، إعادة محاكمة 103 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء» التي وقعت في ديسمبر 2011.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدي وعبد الرحيم صفوت، بأمانة سر أحمد صبحي.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم مقاومة السلطات والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.

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