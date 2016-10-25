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إطلاق اسم الشهيد «عادل رجائي» على شارع وميدان بمدينة العبور

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إطلاق اسم الشهيد «عادل رجائي» على شارع وميدان بمدينة العبور إطلاق اسم الشهيد «عادل رجائي» على شارع وميدان بمدينة العبور

العميد عادل رجائي

قرر رئيس جهاز مدينة العبور، المهندس أمين غنيم، إطلاق اسم الشهيد العميد عادل رجائي، قائد الفرقة التاسعة المدرعة الذي اغتالته عناصر إرهابية أمام منزله، على الشارع الذي كان يسكن به وميدان آخر بالمدينة، وتم وضع لافتتين تحملان اسم الشهيد عليهما.

وقال رئيس جهاز المدينة -في تصريح اليوم- إن القرار جاء تكريما للشهيد وتخليدًا لذكراه وتاريخه العسكري البطولي، مؤكدًا أن الشعب المصري لن ينسى ويقدر دائما دور القوات المسلحة في حماية حدود الوطن الخارجية والتضحيات التي يقدمونها للحفاظ على الأراضي المصرية.

يذكر أن العميد عادل رجائي استشهد السبت الماضي إثر إطلاق مجموعة إرهابية النار عليه أمام منزله في مدينة العبور وفرت هاربة مستقلة سيارة ملاكي دون لوحات معدنية.

من ناحية أخرى، قرر محافظ المنيا عصام البديوي إطلاق اسم البطل شريف عثمان خليفة، الحاصل على الميدالية الذهبية في رفع الأثقال للأولمبياد البارالمبية بالبرازيل 2016، على مركز شباب صفط أبو جرج بمركز ومدينة بني مزار، تكريما وتقديرا لدوره في رفع اسم عاليا بين دول العالم.

وكان المحافظ قد كرم اللاعب خلال فعاليات المهرجان الرياضي الأول “سنابل الغد” الذي أقيم بالصالة المغطاة بجامعة المنيا، حيث منحه شهادة تقدير ودرع المحافظة تقديرا للإنجاز الرياضي الذي حققه، ووعده بإطلاق اسمه على أحد مراكز الشباب بمركز بني مزار، ليصبح مثلا وقدوة لشباب جيله.

أ ش أ 

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