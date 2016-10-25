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"أنانتارا دبي" يدخل "جينيس" بطبق تايلندي حلو

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"أنانتارا دبي" يدخل "جينيس" بطبق تايلندي حلو "أنانتارا دبي" يدخل "جينيس" بطبق تايلندي حلو

الثلاثاء 25-10-2016 15:34

أكدت موسوعة جينيس للأرقام القياسية أن دبي حطّمت الرقم القياسي العالمي لإعداد أكبر وجبة من الأرز الدبق بالمانجو. يزن الطبق المذكور 2831 كيلوجراماً، وهو ثمرة جهود عشرة طهاة ماهرين في منتجع أنانتارا النخلة.
إشارة إلى أن مكوّنات الأرز الدبق بالمانجو شملت ألف كيلوجرام من الأرز وخمسمئة ليتر من حليب جوز الهند وخمسمئة ليتر من كريما جوز الهند وخمسين كيلوجراماً من السكر وثلاثمائة كيلوجرام من المانجو وثلاثة ليترات من الزيت، وتمّ الحصول عى المكوّنات من مورّدين محليين. وقد أمضى الطهاة المبدعون ساعات طوالاً في تحضير هذا النوع من  الحلوى التايلاندية المعروفة.
للمناسبة، أعرب المدير العام للمنتجع جان فرانسوا لورنت، عن سعادته وفخره بفريق منتجع نخلة دبي بإدارة أنانتارا، مشيراً إلى أنّ هذا الإنجاز ما كان له أن يتحقّق لولا تضافر الجهود، مستشهداً في تصريحه بالشعار: "معاً نستطيع أن ننجز، وسنواصل السير على الدرب معاً لتحقيق مزيد من النجاح والإنجازات".
وحالما تمّ تأكيد تسجيل الرقم القياسي، شرع الضيوف والحضور بتذوق الطبق والتلذّذ به. ثمّ، أخذ هذا الطبق ووزّع على المحتاجين في مساكن العمال التابعة لشركة "شابورجي بالونجي ميدل إيست" التي تؤوي أكثر من 2500 عامل.

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سيدتي