«فيفا» يعاقب الاتحاد الإسباني لخرقه لوائح التعاقد مع لاعبين أقل من 18 عامًا

أعلنت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اليوم الثلاثاء، معاقبة الاتحاد الإسباني لكرة القدم لخرقه اللوائح السارية بشأن التعاقد وتسجيل لاعبين دوليين أقل من 18 عامًا.

وذكرت الفيفا في بيان اليوم، أنه تم التأكد من أن الاتحاد الاسباني انتهك عدة مرات اللوائح الخاصة بالتعاقدات وتسجل اللاعبين الأجانب القصر، وخاصة المادة رقم 19 من لائحة قانون وانتقالات اللاعبين.

كما أدان وجود مخالفات في تسجيل ومشاركة بعض اللاعبين في منافسات بعينها.

وسيضطر الاتحاد الاسباني لدفع غرامة قدرها 220 ألف فرنك سويسري «نحو 200 ألف يورو»، وتغيير لوائحه الخاصة بانتقالات اللاعبين القصر خلال فترة تصل إلى 6 أشهر.

وأضاف البيان «وفقا للمادتين 13 و14 من قانون الانضباط بالفيفا، فقد تم توجيه تحذير وتوبيخ للاتحاد الإسباني، واستند القرار الذي تم إرساله للاتحاد الإسباني اليوم على عناصر محددة، وفقًا لتحقيق أجراه نظام الانتقالات فيفا ترانسفير ماتشينج وفي وقت لاحق من قبل لجنة الانضباط بالفيفا».

وذكر البيان أن التحقيق تركز على اللاعبين القصر الذين شاركوا في منافسات مع أندية أتلتيكو مدريد، وريال مدريد خلال الفترة بين عامي 2007 و2014 بالنسبة لأتلتيكو وبين 2005 و2014 بالنسبة لريال مدريد.

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