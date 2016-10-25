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علاج البشرة قبل فصل الشتاء

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الثلاثاء 25-10-2016 15:11

ستجدين بشرتك في هذه الأيام، مع انتهاء فصل الصيف الحارّ، جافّة ومملّة، وعليها الكثير من علامات حروق الشمس، ما يعني أنها تحتاج إلى عناية مضاعفة لتعود نضرة ومتوهّجة كما كانت قبل أيام الشاطئ والعطل.
إليك أفضل طريقة للعناية ببشرتك وتجديد نضارتها بعد انتهاء فصل الصيف:


1.التقشير: بعد فصل الصيف، سيبدو الجلد جافّاً وداكناً؛ لذا فالتقشير مهمّ جداً للتخلّص من طبقة الجلد الخارجية، وكلّ ما عليك فعله هو تعريض بشرتك لحمّام بخار، ثمّ قومي بمزج ملعقة من السكّر بملعقة من العسل وملعقة من زيت الزيتون، ثم افركي بشرتك بالمزيج بلطف وبحركات دائرية، وأخيراً اشطفي بشرتك بالماء الفاتر.
2.الترطيب: حرارة الصيف ستعمل على جفاف البشرة، مما يؤدّي إلى ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة؛ لذا تحتاج بشرتك إلى ترطيب مضاعف مرتين في اليوم على الأقلّ للتخلّص من الجفاف، ولا تنسي ترطيب جسمك أيضاً بعد الحمام الدافئ، وهو رطب، لحفظ الترطيب داخل بشرتك.
3.علاجات أخرى لبشرتك: إذا شعرتِ بجفاف وتلف شديد في بشرتك، فإن بإمكانك حينها تناول فيتامينات مغذية للبشرة، مثل: فيتامين (C)، وفيتامين (E)، لأنهما من الفيتامينات التي تساعد على التخلص من أضرار الشمس، بالإضافة إلى تحسينها لون البشرة، كما يمكنك تطبيق ماسكات مغذّية لبشرتك كماسك الأفوكادو. ما عليك فعله في هذا المجال هو مزج ثمرة من الأفوكادو المهروس بملعقة من العسل، ثم وضع المزيج على بشرتك لمدّة نصف ساعة، قبل أن تشطفي بشرتك بالماء الفاتر حتى تحصلي على بشرة متوهّجة ورائعة.
4.اتباع نظام غذائي صحيح: الصيف يعني الجفاف؛ لذا عليك تعويض جسمك بالسوائل وشرب الكثير من الماء بما لا يقلّ عن لترين يومياً، لأن الماء يساعد على طرد السموم وتطهير البشرة، كما عليك إضافة الخضراوات والفاكهة إلى نظامك الغذائي لتحقيق نضارة بشرتك من الداخل والخارج أيضاً.

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سيدتي