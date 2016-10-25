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قفزة تاريخية للدولار بالسوق السوداء ويسجل 16.25 جنيها

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قفزة تاريخية للدولار بالسوق السوداء ويسجل 16.25 جنيها قفزة تاريخية للدولار بالسوق السوداء ويسجل 16.25 جنيها

حقق الدولار الأمريكى بالسوق السوداء خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، رقمًا تاريخيًا جديدًا وليواصل موجة صعوده مسجلا نحو 15.95 جنيهًا للشراء، 16.15 جنيهًا للبيع في بعض المناطق، وتجاوز سعر شراء في مناطق أخرى الــ 16 جنيهًا وتم بيعــه بنحو 16.25 جنيهًا.

جاء ذلك في الوقت الذي استقرت فيــه الورقة الخضراء بالبنوك عند 885 قرشًا للشراء، و888 قرشًا للبيع، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى.

وقال مسئول بإحدى شركات الصرافة، إن السوق اشتعلت من جديد على الرغم من تراجع الطلب على الورقة الخضراء، وهناك مضاربــون يتحكمون في الأسعار ويشترون بأسعار قياسية غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن المستوردين الذين قرروا الإضراب وعدم شراء العملة الصعبة من السوق الموازية لم يؤثروا فى العملة وأسعارها المرتفعة.

وأضاف أن هناك عوامل أساسية أدت إلى ارتفاع الدولار بالسوق السوداء وعدم توقفها خلال الفترة الماضية أهمها تصريحات مسئولي صندوق النقد الدولى بإلزام بتحريك سعر الصرف وتركه حرًا خاضعًا للعرض والطلب دون تدخل من البنك المركزى، وثانى العوامل عدم تدخل البنك المركزى لضبط السوق، بالإضافة إلى إغلاقه عشرات من شركات الصرافة.

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