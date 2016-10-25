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وقف الفصل في «تعويض ورثة هبة العيوطي» لحين انتهاء الدعوى الجنائية

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وقف الفصل في «تعويض ورثة هبة العيوطي» لحين انتهاء الدعوى الجنائية وقف الفصل في «تعويض ورثة هبة العيوطي» لحين انتهاء الدعوى الجنائية

هبة العيوطي – أرشيفية

أوقفت الدائرة المدنية بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، برئاسة المستشار محمد جمعة، وسكرتارية فتحي صالح، اليوم الثلاثاء، الفصل في دعوى مطالبة ورثة هبة العيوطي، بالتعويض المادي بقيمة 95 مليون جنيه، عن الأضرار المالية والأدبية والنفسية التي تعرضوا لها خلال الفترة التي قضتها ابنتهم في مستشفى خاص لحين انتهاء الدعوى الجنائية بحكمٍ نهائي، حسبما أفاد مراسلنا.

وكان حسن عبد الفتاح، محامي ورثة هبة العيوطى، أقام دعوى مدنية أكد فيها أن أسرة المجني عليها شهدت سلسلة من حلقات الإهمال الطبي خلال الفترة التي تواجدت بها ابنتهم، والتي وصلت إلى 28 يومًا، ثم فارقت الحياة، نتيجة إهمال طبي من المستشفى.

وقضت محكمة جُنح مستأنف المعادي ودار السلام، برئاسة المستشار وائل الشيمي – في وقت سابق- بسجن الطبيب “محمد.ص” – حضوريًا – لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وحبس الممرضة “دعاء. ن” لسنتين، فضلًا عن حبس الممرضة “ناهد.ح”، في القضية المعروفة بـ”قتل هبة العيوطي”.

كما قضت المحكمة بإحالة كل من: “حسن.أ” و”عمر.ن”، فضلًا عن اثنين آخرين من مسئولي إحدى المستشفيات الخاصة إلى النيابة العامة، للتحقيق معهم في القضية.

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