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دعوى ضد سامح عاشور تطالب بمنع تحصيل رسوم على شكاوى المحامين

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دعوى ضد سامح عاشور تطالب بمنع تحصيل رسوم على شكاوى المحامين دعوى ضد سامح عاشور تطالب بمنع تحصيل رسوم على شكاوى المحامين

>كتب حازم عادل - أحمد عبد الهادى

أقام مصطفى شعبان، المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر بتحصيل رسوم لصالح نقابة محامين شمال القاهرة الفرعية مقابل قيد الشكاوى ضد أعضاء هذه النقابة الفرعية .

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٥٢١٨لسنة ٧١ قضائية كلا من نقيب المحامين ونقيب محامين شمال القاهرة .

وذكرت الدعوى، أن المدعى ذهب لتقديم شكوى بمقر نقابة شمال القاهرة الابتدائية ضد زميلين له وفؤجى بأنه يطالب بسداد مبلغ ١٧٠ جنيها مقابل تقييد الشكوى بدفتر الشكاوى .

واستندت الدعوى إلى أن قانون المحاماة جعل تحصيل أى رسوم واشتراكات ودمغات من اختصاص الجمعية العمومية لنقابة المحامين، واعتبرت الدعوى أن ذلك اغتصابا لسلطة الجمعية العمومية لنقابة المحامين .

 

 

 


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