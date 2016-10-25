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بالفيديو.. السيسي: أنا مسئول عن عدم سقوط الدولة

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بالفيديو.. السيسي: أنا مسئول عن عدم سقوط الدولة بالفيديو.. السيسي: أنا مسئول عن عدم سقوط الدولة

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أولى جلسات المؤتمر الوطني الأول للشباب في شرم الشيخ، والجلسة بعنوان “التعليم المدمج.. رؤية جديدة للتعليم المصري”.

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمة قصيرة أثناء الجلسة منذ قليل، أنه مسئول أن الدولة تعيش ولا تسقط أبدا، وأن يكون بها تعليم وصحة جيدين ووظائف وإسكان للشباب مع معالجة مشكلة العشوائيات، مشددًا على أن هذه تحديات هامة تواجه الدولة وتعيق تطوير التعليم.

وأوضح أن تطوير التعليم يحتاج إلى حوار مجتمعي ضخم يشارك به كافة المتخصصين لوضع أسس تقدم التعليم خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أننا نحتاج لعقد مؤتمرات أكبر تناقش القضية ككل وليس كل مشكلة على حدا.

وأشار السيسي إلى أن مشاكل لا يمكن حلها بالمسار التقليدي لحل المشاكل، معبرًا عن أمنياته بألا يكون 1+1 يساوي اتنين ولكن 8 و9 .

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