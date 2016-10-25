بدء أولى جلسات مؤتمر الشباب بعنوان "رؤية جديدة للتعليم المصرى"

بدأت قبل قليل الجلسة الأولى للمؤتمر الأول للشباب المنعقد فى مدينة شرم الشيخ، بعنوان: "التعليم المدمج رؤية جديدة للتعليم المصرى"، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل والعديد من الوزراء والعلماء وكبار رجال الدولة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصل إلى مقر انعقاد المؤتمر الوطنى للشباب فى شرم الشيخ، والذى يأتى تحت شعار "ابدع.. انطلق" فى ختام عام الشباب المصرى، والذى يستمر لمدة ثلاثة أيام بمدينة شرم الشيخ.

ويعد المؤتمر قناة اتصال بين الحكومة والشباب من جميع أنحاء الجمهورية، فضلا عن مشاركة شباب الجامعات والقوى السياسية والإعلاميين والأحزاب وشباب الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

كما أن المؤتمر يعتبر ملتقى للحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة مع مجموعة من الشباب المصرى الذى يطمح فى مستقبل أفضل لوطنه من خلال الرؤية والتخطيط والحوار البناء.