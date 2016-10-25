الإرصاد: الطقس غير مستقر من غد وحتى السبت وأمطار علي معظم أنحاء الجمهورية

وأضاف عبدالعال ، في بيان صحفى للهيئة اليوم الثلاثاء ، أن الأمطار ستكون غزيرة ورعدية يومى الخميس والجمعة علي سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومحافظات الصعيد قد تصل لحد السيول هناك وإن أستمرت درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية ليستمر الطقس معتدل الحرارة خلال ساعات النهار مائل للبروده ليلا على كافة الأنحاء.

وحذر عبدالعال ، من الشبورة الكثيفه في الصباح الباكر على معظم الطرق موضحا أن درجة الحرارة العظمى بالقاهرة ستكون 26 درجة .

وناشد عبدالعال، المحافظين فى المحافظات المتوقع أن تشهد ظاهرة السيول فيها بإتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الأثار السلبية الناجمة عن سقوط الامطار الغزيرة موضحا أن الهيئة سوف تستمر في تقديم بيانتها وتحذيراتها الجوية بشكل يومي من خلال النشرات الجوية .