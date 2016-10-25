«داعش» يعلن مسؤوليته عن الهجوم على أكاديمية للشرطة في باكستان

أعلن تنظيم “داعش” اليوم الثلاثاء، مسؤوليته عن هجوم على أكاديمية للشرطة فى مدينة كويتا الباكستانية قتل فيه مسلحون ملثمون ما لا يقل عن 59 شخصًا وأصابوا أكثر من مائة.

وقالت وكالة أعماق التابعة للتنظيم المتشدد “هاجم ثلاثة انغماسيين من “داعش” مساء أمس الاثنين، مركز تدريب للشرطة الباكستانية بمنطقة سرياب رود فى مدينة كويتا غربى باكستان”.

وفى أغسطس أعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عن هجوم على حشد من المشيعين أمام مستشفى فى كويتا، مما أسفر عن مقتل 70 شخصا، لكن فصيل جماعة الأحرار التابع لحركة طالبان الباكستانية أعلن مسؤوليته عن نفس الهجوم.