انهيار منزل من 3 طوابق دون حدوث خسائر بالأرواح بالمراغة سوهاج

شهد مركز المراغة شمال محافظة سوهاج حدوث انهيار جزء من منزل بناحية قرية فزارة مكون من 3 طوابق وغير مأهول بالسكان مشيد بالطوب الأبيض والأحمر.

تلقى اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من إدارة عمليات النجدة يفيد بوقوع انهيار جزئى لمنزل دون حدوث إصابات.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد محمد أبوالعطا رئيس مباحث المركز، أن المنزل المنهار ملك حمدى توفيق مهدى 60 سنة عامل، ويقيم بذات الناحية مكون من ثلاث طوابق "غير مأهول بالسكان" ومشيدا من الأمام من الطوب الأحمر ومن الخلف من الطوب الأبيض والطين.

كما تبين انهيار الجزء الخلفى للمنزل، فيما لم ينتج عن ذلك ثمة إصابات، وحدثت بعض التلفيات بمحتويات المنزل.

بسؤال مالك المنزل أيد ما جاء بالفحص وعلل سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة للانتقال واتخاذ اللازم.

تم تحرير المحضر رقم 4665 إدارى المركز لسنة 2016 وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.