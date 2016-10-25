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رسالة تتسبب في طلاق العروس أثناء حفلة الزفاف

  • هو وهى
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رسالة تتسبب في طلاق العروس أثناء حفلة الزفاف رسالة تتسبب في طلاق العروس أثناء حفلة الزفاف

لقد اصبحت السوشيال ميديا الان هي من اسهل الطرق للتواصل بين جميع الشعوب وبين ايضا جميع العائلات ولكنها تعتبر سلاحا ذو حدين فقد تسببت مواقع التواصل الاجتماعي في هدم كثير من البيوت وايضا تسببت في وجود كثير من المشاكل والخلافات بمعظم الاسر التي ارتبطت بالسوشيال ميديا .

ولكن هذا الخبر الذي انتشر امس السبت عبر جميع المواقع الاجتماعية كان يعتبر الفريد من نوعه فقد اعلنت مجلة عكاظ انه هناك عرسا فشل بعد اقامته بساعتين فقط وطلقت العروس اثناء الفرح بسبب احد الرسائل التي بموقع ال سناب شات . وبعد التحريات اتضح ان العريس كان قد اشترط على العروس اثناء عقد القران ان لا تستعمل اي وسيلة من وسائل السوشيال ميديا او مواقع التواصل الاجتماعي واكد العريس على انه قد اشترط هذا الشرط بعقد الزواج وقد وافقت الزوجة على ذلك ولكنه اكتشف ليلة الزفاف انها قد استخدمت موقع “السناب شات” لارسال بعض صور حفل زفافها الى بعض اقاربها وصديقاتها . وعلى الرغم من ان العرس لم يكن مر عليه اكثر من ساعتين الا ان العريس قد قرر تطليق عروسه لانها لم تحترم الاتفاق المبرم بينهما ولم تلتزم بالشرط اللذي كان قد اشترطه عليها منذ قبل اثناء عقد القران على الرغم من موافقتهعا عن طيب خاطر آنذاك

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