«محلي الزلفي» يناقش عشوائية الإعلانات العقارية

ترأس محافظ الزلفي المكلف محمد بن ناصر الجرباء ظهر أمس الجلسة الأولى للمجلس المحلي في دورته السادسة، حيث استهل الجرباء الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس المحلي. وتم خلال الاجتماع مناقشة موضوعات من بينها، طلب تأسيس جمعية أصدقاء البيئة والحياة الفطرية، عمل بوابات في مداخل المحافظة، وإيجاد مدرسة تعليم قيادة السيارات في المحافظة تسهيلاً لأبنائها كما تم مناقشة الإعلانات العقارية المنتشرة في الشوارع وتفعيل التنظيم المتعلق بها. وبحث الاجتماع زيادة الطاقم الطبي في قسم الطوارئ في المستشفى كما ناقش المجلس تفعيل التوصيات ولجنة الأماكن السياحية التي شكلت في العام الماضي.