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حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 25 / 10 / 2016

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حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 25 / 10 / 2016 حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 25 / 10 / 2016

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نقدم لبرج الأسد، هذا البرج الذى يتمتع أصحابه بالكثير من الصفات مثل الثقة الزائدة، حيث نقدم لهم توقعات علماء الفلك لهم ليوم الثلاثاء على الصعيد المهنى والعاطفى.

 

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفى..

علاقتك بالحبيب جيدة إلى حد كبير، كما أنه من المتوقع أن تحصل مشادة كلامية بينكما خلال الفترة المقبلة، الأفضل أن تكون هادئ فى تعاملك معه، ولا تتمسك برأيك.

 

برج الأسد على الصعيد المهنى ..

ربما هذه الفرصة هى الأفضل لك، أما عن علاقتك بمديرك فى العمل فهى الأفضل على كل المستويات، كما أنك تحتاج لبعض الراحة حتى تستكمل المشروع الذى بدأته منذ فترة

 

برج الأسد على الصعيد الصحى..

حاول أن تحافظ على صحتك قدر الإمكان، ممارسة التمارين الرياضية وكذلك تناول الطعام الصحى هى الوسيلة الأفضل لعلاج كافة الضغوط النفسية التى تمر بها، كما أنه يجب الاستماع إلى نصائح الأطباء.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون جيدة إلى حد كبير، خصوصاً على مستوى الأسرة والعمل والصحة.


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مصر 365

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