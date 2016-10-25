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برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 25 / 10 / 2016

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برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 25 / 10 / 2016 برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 25 / 10 / 2016

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هذا البرج يتسم بالذكاء الشديد ولكن عليه أن يكون حذراً، فالذكاء سلاح ذو حدين ربما يخونه وينقلب عليه دون جدوى.

 

على الصعيد المهنى

اليوم هو يوم الحظ بالنسبة لك فيما يتعلق بالمال، فتستطيع الحصول على المال الخاص بك إذا كنت قد قدمته لشخص ما فى الماضى، وقد يرى الطلبة من أبناء ، أن حياتهم تسير بشكل صحيح اليوم، وهذ يعنى أن أى امتحان أو اختبار صغير سوف يأتى بنتائج جيدة.

 

على الصعيد العاطفى

تختار اليوم بين طريقك وشريك حياتك، حاولا الاتفاق حول نقط مشتركة بدلا من الرضوخ لرغبات شخص واحد منكم.

 

على الصعيد الصحى

من المتوقع حدوث حادث متعلق بالمياه اليوم، لذا عليك اتخاذ احتياطات اضافية عند السباحة أو ركوب الأمواج، وخلاف ذلك سوف تكون الصحة جيدة وقد تمارس اليوجا.

 

توقعات علماء الأبراج

اليوم يبدأ بروتين العمل ولكن قد ينتهى مع الاحتفال مع الأصدقاء المقربين والعائلة، فلديك شعور كبير من الفكاهة والجميع يلتف من حولك.


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مصر 365

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