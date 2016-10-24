النساء أكثر من الرجال فى العالم..والسبب الحرب

كشف تقرير هيئة الأمم المتحدة لتعداد السكان عن عام 2015، الخارطة الجديدة لتوزع الرجال والنساء في جميع أنحاء العالم.

وبحسب صحيفة “أندبندنت” فقد تم تحديد نسب التفاوت بين أعداد الرجال وأعداد النساء في كل بلد وفقا لعدة معايير، من بينها النزاعات وتفاقم اختلال التوازن في ما بين الجنسين بسبب انخفاض عدد الولادات وغيرها.

ويشمل التقرير قائمة بترتيب 201 دولة ومنطقة وفقا لمعدلات تفاوت أعداد الجنسين في كل منها، واستندت الإحصاءات على عدد الذكور مقابل كل 100 أنثى.

ووفقا للتقديرات تظهر الخارطة الجديدة عموما بوضوح تفاوت أعداد الرجال والنساء في العالم، حيث يفوق عدد النساء عدد الرجال في الجمهوريات السوفيتية سابقا، على سبيل المثال، وذلك لأسباب تاريخية.

فخلال الحرب العالمية الثانية مات الكثير من الرجال في القتال. وفي المقابل يفوق عدد الرجال عدد النساء في آسيا والدول العربية وشمال أفريقيا.

وتتصدر جزيرة المارتينيك الواقعة في شرق البحر الكاريبي قائمة البلدان التي تتفوق فيها أعداد الإناث على أعداد الذكور بمعدل 84.5 رجل لكل 100 امرأة، ثم تليها لاتفيا بمعدل 84.8 رجل لكل 100 امرأة، ثم ليتوانيا بـ85.3، وتأتي بعدها جزيرة كوراساو التابعة لهولندا بـ85.6، وبعدها جزيرة الغواديلوب في المكسيك بمعدل 86 رجلا لكل 100 امرأة، ثم تأتي أوكرانيا بعد ذلك بـ 86.3، تليها أرمينيا بـ 86.5، ثم روسيا الاتحادية وبيلاروسيا بمعدل 86.8، ثم إستونيا بمعدل 88، تليها جمهورية السلفادور بـ 88.4، ثم هونغ كونغ بمعدل 88.5 والبرتغال بـ 89.9 تليها جزيرة أروبا بـ 90.6، وهنغاريا بمعدل 90.8 رجل لكل 100 امرأة.

في المقابل تحظى دول أخرى بعدد ذكور يفوق عدد الإناث، وهي الإمارات العربية المتحدة بمعدل 274 رجلا لكل 100 امرأة، تليها قطر بـ 265.5، ثم عمان بـ 197، والبحرين بـ 163 والمملكة السعودية بـ130.1، والكويت بـ128.2، ثم بوتان بمعدل 116.1، تليها الهند بـ 107.6 رجال لكل 100 امرأة.