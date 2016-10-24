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الداخلية التونسية تفكك خلية إرهابية تتبنى أفكار «داعش»

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الداخلية التونسية تفكك خلية إرهابية تتبنى أفكار «داعش» الداخلية التونسية تفكك خلية إرهابية تتبنى أفكار «داعش»

الشرطة التونسية _ أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، تفكيك خلية إرهابية تضم 3 عناصر أعمارهم تتراوح ما بين 18 و23 عامًا ويتبنون أفكار تنظيم “داعش” الإرهابي.

وبحسب “رويترز”، ذكرت الداخلية التونسية – في بيان اليوم “الاثنين” – أن فرق التفتيش بالحرس الوطني تمكنت من القبض على العناصر الثلاثة الذين تبين أنهم على علاقة بعنصر إرهابي آخر تم إلقاء القبض عليه خلال مشاركته في العملية الإرهابية بمدينة بنقردان، موضحًا أنهم كانوا يجتمعون قبل إيقافه بمسجد بجهة الصمباط معتمدية الحامة ولاية قابس، ويخططون للالتحاق بالجماعات الإرهابية بليبيا.

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