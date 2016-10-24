أخبار عاجلة

بالصور- مطعم يقلد المستشفيات.. حقنة طماطم مركزة والحلو محلول برتقال -
رئيس الوزراء أمام "النواب": سنقتلع الإرهاب من جذوره -
"​تشريعية النواب" توافق على تعديل "قانون الطوارئ".. وأبو شقة: لابد منه -
انتحار مواطن شنقًا لخلافات مع زوجته بالشرقية -
إيطاليا: لا إجماع في مجموعة السبع على فرض عقوبات على سوريا أو روسيا -
روسيا: مقتل عسكريين اثنين اثر هجوم في سوريا -
تيلرسون: أمريكا تأمل أن لا يكون الأسد جزءا من مستقبل سوريا -
ستاد مصر: توقعات أداء لقاء بتروجيت أمام الانتاج الحربي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية -
ستاد مصر: لقاء مع مجدي عبدالعاطي المدرب العام للانتاج الحربي وكواليس ما قبل مواجهة بتروجيت -
رباعي الأهلي ينضم لفريق الشباب لمواجهة الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الوكالة الأمريكية للتنمية تتعهد بتقديم مساعدات لأفغانستان بقيمة 791 مليون دولار

Google+ Print
الوكالة الأمريكية للتنمية تتعهد بتقديم مساعدات لأفغانستان بقيمة 791 مليون دولار الوكالة الأمريكية للتنمية تتعهد بتقديم مساعدات لأفغانستان بقيمة 791 مليون دولار

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية _ أرشيفية

تعهدت “الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية” بتقديم 791 مليون دولار إلى أفغانستان في صورة مساعدات جديدة لدعم برامج تديرها الأفغانية لتحقيق تنمية مستدامة في أفغانستان .

وذكرت وكالة أنباء “خامه برس” الأفغانية أن مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هربرت سميث ووزير المالية الأفغاني إكليل حكيمي وقعا على اتفاقات التمويل.

وقال حكيمي إن هذه الاتفاقيات تعد شهادة على الشراكة المستدامة بين الشعبين الأمريكي والأفغاني، وخلال الـ 12 شهرا القادمة، سيمكننا هذا التمويل على تنفيذ مشاريع وتقديم خدمات قيّمة لمواطنينا في جميع أنحاء أفغانستان.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة