الوكالة الأمريكية للتنمية تتعهد بتقديم مساعدات لأفغانستان بقيمة 791 مليون دولار

تعهدت “الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية” بتقديم 791 مليون دولار إلى أفغانستان في صورة مساعدات جديدة لدعم برامج تديرها الحكومة الأفغانية لتحقيق تنمية مستدامة في أفغانستان .

وذكرت وكالة أنباء “خامه برس” الأفغانية أن مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هربرت سميث ووزير المالية الأفغاني إكليل حكيمي وقعا على اتفاقات التمويل.

وقال حكيمي إن هذه الاتفاقيات تعد شهادة على الشراكة المستدامة بين الشعبين الأمريكي والأفغاني، وخلال الـ 12 شهرا القادمة، سيمكننا هذا التمويل على تنفيذ مشاريع وتقديم خدمات قيّمة لمواطنينا في جميع أنحاء أفغانستان.

أ ش أ