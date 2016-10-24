العثور على قنبلة يدوية بجوار شرطة الترحيلات بالمنصورة

عثرت الأجهزة الأمنية بالدقهلية على قنبلة بجوار شرطة الترحيلات بشارع الجيش بالمنصورة وبجوار مسجد النصر وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم ثاني المنصورة ، وقوات الدفاع المدني ، إلى مكان البلاغ.

تلقي اللواء مصطفي النمر مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مجدي القمري مدير مباحث المديرية بورود بلاغ بالعثور على قنبلة فى شارع الجيش بجوار شرطة الترحيلات بمدينة المنصورة ، وعلى الفور انتقل الرائد محمد مطر رئيس مباحث قسم ثاني المنصورة إلى مكان البلاغ ، وخبراء المفرقعات وتم عمل كردون أمني حول المنطقة وبالفحص تبين أنها قنبلة من مخلفات الحرب ، وتم إلقائها لإثارة الرعب والفزع بالمنطقة ، وتم نقلها لفحصها وتحرير محضر بالواقعة و جاري عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.